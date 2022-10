Evakuierung: Einwohner von Cherson verlassen die Stadt wegen befürchteter ukrainischer Offensive

Die Stadt Cherson mit etwa 300.000 Einwohnern liegt am rechten Ufer des Dnjepr und ist somit der direkten Gefahr einer ukrainischen Offensive ausgesetzt. Die lokalen Behörden haben daher die Zivilbevölkerung aufgefordert, sich in Sicherheit zu begeben. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Schon in der vorigen Woche wurden Bewohner mit Kindern aufgefordert, in andere russische Regionen zu fahren. Bereits eine Umsiedlung in die Orte am linken Ufer des Flusses wird als sicher betrachtet, doch wer möchte, kann in andere Regionen Russlands übersiedeln. Bürger, die die Region Cherson verlassen, erhalten Wohnungszertifikate für den Kauf eines Hauses oder einer Wohnung in einer beliebigen Region Russlands.

Laut russischer Armeeführung gibt es Informationen über den geplanten Einsatz verbotener Kriegsmethoden durch die ukrainischen Streitkräfte in der Nähe von Cherson. Dem Befehlshaber der russischen Sonderoperation, Sergei Surowikin, zufolge wird unter anderem der Beschuss des Wasserkraftwerks Kachowka mit Raketen vorbereitet."

Quelle: RT DE