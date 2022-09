Kiew fordert moderne deutsche Kampfpanzer

Vor seinem Deutschlandbesuch hat der ukrainische Ministerpräsident Denis Schmygal von der Bundesregierung Kampfpanzer gefordert. Er sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Wir benötigen einen Wandel in der Philosophie der Waffenlieferungen. Damit meine ich: Es sollten auch moderne Kampfpanzer geliefert werden". Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er lobte Deutschland für den "immensen Fortschritt" bei der Unterstützung der Ukraine. Anfangs seien nur Schutzausrüstungen oder Helme geliefert worden, heute seien es modernste Waffen. Trotzdem erwarte er noch mehr Ausrüstung:

"Wir erwarten von den USA, dass sie uns ihre Abrams-Panzer liefern und von Deutschland erwarten wir Leopard 2."

Schmygal wird am Samstag in Berlin erwartet. Am Sonntag wird er von Bundeskanzler Olaf Scholz im Kanzleramt empfangen."

Quelle: RT DE