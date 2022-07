Russland zerstört US-Haubitzen und Stützpunkte ausländischer Söldner in der Ukraine

Moskau erklärte am Samstag, russische Streitkräfte hätten einen Hangar in der Ukraine zerstört, in dem US-Haubitzen gelagert gewesen waren. Darüber hinaus habe Russland in der Nähe der Stadt Tschassow Jar bis zu 30 ukrainische Soldaten getötet. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Zudem sollen die russischen Streitkräfte zwei "Stützpunkte für ausländische Söldner" in der nördlichen Region Charkow zerstört haben. Die Ukraine bestreitet den Einsatz von Söldnern und behauptet, die Ausländer seien reguläre Soldaten der ukrainischen Armee." Quelle: RT DE