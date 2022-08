"With warm regards": Russlands Ex-Präsident Medwedew korrigiert Prognose für Gaspreise in Europa nach oben

Der Vizevorsitzende des russischen Sicherheitsrates, Dmitri Medwedew, hat sich mit einer Spottmeldung auf Telegram an die Staats- und Regierungschefs der EU gewandt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der frühere russische Präsident schrieb: "Im Zusammenhang mit der Erhöhung des Gaspreises auf 3.500 Euro pro 1.000 Kubikmeter muss ich den prognostizierten Preis nun auf 5.000 Euro bis Ende 2022 erhöhen."

Seine Meldung schloss Medwedew mit der englischen Höflichkeitsfloskel "with warm regards" (zu Deutsch "mit wärmsten Grüßen") ab. Den Text bebilderte der Politiker mit der bekannten Karikatur "Väterchen Gas" aus dem Pinsel von Alexei Kudelin alias Wasja Loschkin.

Zuvor hatte der serbische Präsident Aleksandar Vučić für den kommenden Winter Gaspreise in Höhe von 6.000 US-Dollar pro 1.000 Kubikmeter prognostiziert. Sollte Russland den Krieg weiterhin ohne Eile führen und sollte diese Situation ein Jahr oder länger andauern, so werde es im nächsten Jahr niemanden in Europa geben, der dies überleben könnte, erklärte der serbische Politiker.

Quelle: RT DE