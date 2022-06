Ukrainischer Vizeaußenminister: Kiew führt Getreide über Polen und Rumänien aus

Weiter berichtet RT DE: "Die Regierung in Kiew führe zudem Gespräche mit den baltischen Staaten, um dort eine dritte Route für Nahrungsmittelexporte zu eröffnen. Der hochrangige Diplomat gab jedoch keine Einzelheiten an – etwa wie viel Getreide auf diesem Weg bereits ausgeführt wurde oder künftig ausgeführt werden soll. Gleichzeitig räumte Senik am Rande des 19. Shangri-La-Dialogs in Singapur gewisse Probleme ein:

"Diese Routen sind nicht perfekt, weil auf ihnen gewisse Flaschenhälse entstehen. Wir geben aber unser Bestes, um sie im Laufe der Zeit weiterzuentwickeln."

Die ukrainische Eisenbahn habe beispielsweise eine andere Schienenbreite, sodass man die Ladungen an der Grenze auf andere Züge verladen müsse. Allerdings fehle es dort an ausreichenden Umlade- oder Lagerkapazitäten."

Quelle: RT DE