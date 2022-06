Ukrainisches Außenministerium: Russen können Visa über VFS Global Zentren in acht Städten beantragen

Russische Staatsbürger können ukrainische Visa bei VFS Global Visazentren in acht russischen Städten beantragen. Dies teilte das ukrainische Außenministerium am Donnerstag mit. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Zuvor hatte die ukrainische Regierung die Einführung einer Visaregelung mit Russland ab 1. Juli beschlossen. In der Erklärung auf der Seite des ukrainischen Außenministeriums heißt es:

"Aufgrund der Schließung der ukrainischen Botschaften und Konsulate in Russland können russische Staatsbürger ukrainische Visa in Russland über Visazentren des externen Dienstleisters VFS Global in acht russischen Städten beantragen: Moskau, Sankt Petersburg, Jekaterinburg, Kaliningrad, Kasan, Nowosibirsk, Rostow am Don und Samara."

Nach Angaben des Ministeriums werden die Visaanträge von den ukrainischen diplomatischen Einrichtungen in Drittländern in Zusammenarbeit mit den zuständigen ukrainischen Behörden bearbeitet. Das Ministerium erklärte:

"Russische Staatsbürger in Drittländern können bei den diplomatischen Einrichtungen der Ukraine in diesen Ländern ein ukrainisches Visum beantragen."

Das ukrainische Außenministerium fügte hinzu:

"Wir erinnern daran, dass der Besitz eines ukrainischen Visums für einen Ausländer keine bedingungslose Garantie für seine Einreise in die Ukraine ist - die endgültige Entscheidung über die Erlaubnis zum Grenzübertritt wird von Beamten des ukrainischen staatlichen Grenzschutzdienstes getroffen."

Quelle: RT DE