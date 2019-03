Weltfrauentag: Putin reitet mit Jungpolizistinnen

Der russische Präsident hat am Donnerstag anlässlich des Weltfrauentages am 8. März das Erste Einsatzpolizeiregiment der Hauptverwaltung des Innenministeriums Russlands in Moskau besucht und den Kadettinnen der Polizei gratuliert. Einen gemeinsamen Ritt gab es auch, schreibt das russische online Magazin "Sputnik".

Weiter heißt es auf der deutschen Webseite: „Putin betonte, dass der Frauenanteil in dem Regiment ständig wachse und wünschte den jungen Polizistinnen viel Erfolg. Als kleines Dankeschön überreichten die jungen Damen dem russischen Staatschef eine Goldene Hufe, die Glück bringen soll. Putin schenkte dem Regiment im Gegenzug einen vier Jahre alten Orlow-Hengst namens Golden Ray. ​Einen gemeinsamen Reitausflug gab es auch, an dem der russische Präsident sowie Kadettinnen der Berittenen Polizei und der Touristenpolizei teilnahmen. Eine kleine Panne sorgte bei Anwesenden für Erheiterung. Als der Staatschef zusammen mit den Kadettinnen in einer Formation stand, zeigte sich sein Ross namens Wander Wals eigenwillig und ging rückwärts aus der Reihe, was nicht unbedingt geplant war. Die anwesenden Beobachter witzelten, Wals habe wohl an dem Tag nicht die beste Laune und anscheinend keine Lust auf die vielen Journalisten direkt vor seiner Nase gehabt."

Quelle: Sputnik (Deutschland)

