Weiter berichtet RT DE: "Selbst denjenigen, die lediglich humanitäre Hilfe und Zahlungen aus Russland erhalten haben, droht die Erschießung.

Zuvor hatte der Leiter der russisch kontrollierten Gebiete der Region Charkow, Witali Chantschew, erklärt, die Behörden hätten mit der Evakuierung der Menschen aus Kupjansk, Isjum, Schewtschenkowe und Balakleja begonnen, und die Bewohner aufgefordert, ihre Häuser in der Kampfzone umgehend zu verlassen.



Das russische Verteidigungsministerium teilte am Samstag mit, dass die Truppen aus Orten im Gebiet Charkow in Richtung Donezk umgruppiert wurden, um die Operation zur Befreiung des Donbass zu verstärken."