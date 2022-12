Der Entwurf des US-Bundeshaushalts für das Haushaltsjahr 2023 sieht die Bereitstellung von 126,3 Millionen US-Dollar für den Fall eines nuklearen Zwischenfalls in der Ukraine vor. Dies geht einem entsprechenden Dokument hervor, das der Haushaltsausschuss des US-Senats am Dienstag auf seiner Webseite veröffentlichte. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Darin heißt es, dass der entsprechende Betrag zur Unterstützung des Programms für die Nichtverbreitung von Kernwaffen bereitgestellt werde, "um auf die Situation in der Ukraine zu reagieren".

Der 1,7 Billionen US-Dollar schwere Gesetzentwurf der US-Regierung für das Haushaltsjahr 2023 wurde am Montag in den US-Kongress eingebracht und sieht 44,9 Milliarden US-Dollar an weiterer Soforthilfe für Kiew und die NATO-Verbündeten der USA vor."

Quelle: RT DE