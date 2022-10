Behörden von Saporoschje melden ukrainischen Landeversuch unweit von AKW Saporoschje

Der Vorsitzende der Bewegung "Wir sind zusammen mit Russland", Wladimir Rogow, hat über einen ukrainischen Landeversuch in der Nähe des AKW Saporoschje berichtet. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der Vorfall habe sich am frühen Morgen ereignet, schrieb Rogow auf Telegram unter Berufung auf Augenzeugen in der Stadt Energodar. Weitere Einzelheiten führte er nicht an.

Quelle: RT DE