Laut einem Vertreter einer zuständigen russischen Behörde war Selenskis Äußerung auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar über die Möglichkeit, dass die Ukraine einen nuklearen Status bekommen könnte, nicht zufällig:

Weiter schreibt SNA dazu folgendes in ihrem Telegramm-Kanal: "„Aus Geheimdienstinformationen geht hervor, dass sowohl auf der Uran- als auch auf der Plutoniumschiene Forschungs- und Entwicklungsarbeiten an einem nuklearen Sprengsatz durchgeführt wurden, der später für die Konstruktion von Atomsprengköpfen verwendet werden könnte. Die ukrainischen Wissenschaftler verfügen über ausreichende Kompetenzen, um Geräte sowohl vom Typ ,Implosion’ als auch vom Typ ,Kanonenkugel‘ herzustellen“, so die Quelle.

Kiew könnte heimlich die Technologien für Urananreicherungszentrifugen und Laser-Isotopen-Trennung im Westen erworben haben.

Quelle: SNA News (Deutschland)