Seit März lieferte Russland insgesamt 53.000 Tonnen humanitäre Hilfe in die Ukraine, DVR und LVR

Seit dem 2. März hat Russland insgesamt 53.000 Tonnen humanitäre Hilfe an die Volksrepubliken Donezk und Lugansk sowie in die Ukraine geliefert, sagte Michail Misinzew, der Leiter des russischen Zentrums für Verteidigungsmanagement, am Dienstag. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Am heutigen Dienstag hätten nach seinen Angaben vier humanitäre Aktionen in den Volksrepubliken Donezk und Lugansk sowie in den Gebieten Charkow und Cherson stattgefunden, bei denen insgesamt weitere 470 Tonnen lebensnotwendige Güter an die Bevölkerung verteilt wurden. Etwa 24.500 Menschen, darunter mehr als 5.000 Kinder, seien innerhalb der letzten 24 Stunden aus der Ukraine und dem Donbass nach Russland evakuiert worden, so teilt Misinzew mit. Seit Beginn der rusisschen Sonderoperation waren es insgesamt mehr als 3,2 Millionen Menschen, darunter rund eine halbe Million Kinder." Quelle: RT DE