Hamas erklärt Friedensvereinbarung zum eigenen Erfolg

Die Hamas bezeichnet die Vereinbarung als „Erfolg des Widerstands“, meldet die dts Nachrichtenagentur. In Stellungnahmen wird der Deal propagandistisch ausgeschlachtet. Israel betont dagegen Sicherheitsgewinne und die Freilassung der Geiseln.

Die Erklärung der Hamas zielt auf die eigene Basis und die regionale Öffentlichkeit. Beobachter sehen darin den Versuch, die Agenda zu setzen und Verantwortung für humanitäre Lasten abzuwehren. Die Deutungshoheit bleibt umkämpft.

Israel verweist auf die Bedingungen der Vereinbarung und auf die Rolle der Vermittler. Internationale Partner mahnen, die Ruhephase zu nutzen und Gewaltverzicht einzuhalten.

