Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Weltgeschehen Hamas erklärt Friedensvereinbarung zum eigenen Erfolg

Hamas erklärt Friedensvereinbarung zum eigenen Erfolg

Freigeschaltet am 13.10.2025 um 10:04 durch Sanjo Babić
Gaza Stadtruinen (2023)
Gaza Stadtruinen (2023)

Foto: Palestinian News & Information Agency (Wafa) in contract with APAimages
Lizenz: CC BY-SA 3.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Die Hamas bezeichnet die Vereinbarung als „Erfolg des Widerstands“, meldet die dts Nachrichtenagentur. In Stellungnahmen wird der Deal propagandistisch ausgeschlachtet. Israel betont dagegen Sicherheitsgewinne und die Freilassung der Geiseln.

Die Erklärung der Hamas zielt auf die eigene Basis und die regionale Öffentlichkeit. Beobachter sehen darin den Versuch, die Agenda zu setzen und Verantwortung für humanitäre Lasten abzuwehren. Die Deutungshoheit bleibt umkämpft.

Israel verweist auf die Bedingungen der Vereinbarung und auf die Rolle der Vermittler. Internationale Partner mahnen, die Ruhephase zu nutzen und Gewaltverzicht einzuhalten.

Quelle: dts Nachrichtenagentur


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte trimm in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige