Der Berater des ukrainischen Innenministers Wadim Denissenko hat erklärt, dass die Geschichte des Zweiten Weltkriegs umgeschrieben werden muss, um die russische Welt zu besiegen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In einem Beitrag für den Fernsehsender Ukraine 24 sagte er:

"Unser globaler Fehler war, dass wir trotz unseres Sieges, trotz allem, die russische Welt nicht wirklich bekämpfen können, wenn wir nicht unsere Geschichte des Zweiten Weltkrieges schreiben."

Er sagte auch, dass die derzeitigen Kiewer Behörden "eine neue Geschichte der Städte und Dörfer der Ukraine" schreiben müssten, da diejenige, die in den 1970er Jahren geschrieben wurde, bereits "moralisch veraltet" sei.

Zuvor hatten Vertreter der russischen Behörden wiederholt erklärt, dass es inakzeptabel sei, die Geschichte umzuschreiben, auch die Geschichte des Zweiten Weltkriegs. So rief der russische Botschafter in den USA, Anatoli Antonow, am 22. Juni dazu auf, das Umschreiben der Geschichte in den USA und Westeuropa zu verhindern, insbesondere die Gleichsetzung der Verantwortung von Nazideutschland und der Sowjetunion für die Entfesselung des Zweiten Weltkriegs."

Quelle: RT DE