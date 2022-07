Die erste Gerichtsverhandlung im Prozess gegen die Angehörigen der ukrainischen neonazistischen Militäreinheit "SS-Bären" soll am 1. August stattfinden. Wie die Donezker Nachrichtenagentur (DAN) ferner berichtete, wird es sich um eine nicht öffentliche Sitzung handeln. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Mitglieder der "SS-Bären" wurden während der Kapitulation der Garnison des Asow-Stahl-Werks in Gewahrsam genommen. Das vorläufige Ermittlungsverfahren ergab, dass sie zwischen Herbst 2017 und Mai 2022 gegen die DVR kämpften und einer nazistischen, menschenverachtenden Ideologie anhängen. Zuvor waren die Mitglieder der Einheit in sozialen Netzwerken durch die ausgiebige Verwendung neonazistischer Symbole wie etwa SS-Runen und Porträts von Adolf Hitler in ihren Abzeichen und Tätowierungen aufgefallen.

Im Falle einer Verurteilung droht nach Auskunft von DAN allen Angehörigen der "SS-Bären" die Todesstrafe.

Quelle: RT DE