Spanien schickt erstes Hilfspaket der Weltbank an die Ukraine

Die Weltbank wird der Ukraine im Rahmen des Programms Health Enhancement And Lifesaving (HEAL) ein erstes Hilfspaket in Höhe von 100 Millionen Euro aus Spanien zukommen lassen, teilte das Königreich am Mittwoch in einer Presseerklärung mit. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Mit der finanziellen Unterstützung Spaniens wird das erste von drei von der Weltbank genehmigten Hilfsprogrammen für die Ukraine eingeleitet. Die Mittel sollen für den Wiederaufbau und die Verbesserung des Zugangs zur medizinischen Grundversorgung im Land eingesetzt werden." Quelle: RT DE