Europa riskiert in der Ukraine ein "neues Afghanistan" an seinen Grenzen – Jeffrey Sachs

Europa läuft Gefahr, in der Ukraine ein neues Afghanistan zu bekommen, wenn es seine derzeitige Haltung gegenüber dem Kreml nicht ändert. Davor warnte der US-amerikanische Ökonom Jeffrey Sachs in einem Gespräch mit dem portugiesischen Sender RTP. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Sachs zeigte sich "überrascht über die Haltung Europas" und darüber, dass es sich dem "amerikanischen Narrativ" der Konfrontation angeschlossen habe. In dem Exklusivinterview hob der Ökonom hervor, dass die USA in den letzten Jahrzehnten eine "Kriegsmaschine gewesen" seien, die Kriege in Vietnam, Laos, Kambodscha, Nicaragua, Irak, Afghanistan, Syrien oder Libyen führte. Europa war da ganz anders. Und nun wundere es Sachs, dass die EU plötzlich eine ganz andere Linie verfolge. Er betonte:

"Europa ist ein Meister der Diplomatie. Aber jetzt macht sich Europa einfach die amerikanische Linie zu eigen: Wir müssen Putin besiegen! Wir verhandeln nicht! Doch dieser Ansatz ist für Europa sehr gefährlich, Europa befindet sich an der Front und könnte von all dem sehr stark betroffen sein."

Damit mache Europa einen Fehler, so Sachs weiter. Nun komme es darauf an, "sich hinzusetzen und zu verhandeln" – und vor allem müsse man "verstehen, was die wirklichen roten Linien sind". Sollte dies nicht geschehen, wäre die Prognose für die Welt eine düstere. Der Wirtschaftswissenschaftler hob hervor:

"Die derzeitige Idee der Ukrainer und Amerikaner ist: Lasst uns hingehen und Putin besiegen. Ich glaube nicht, dass das ein Rezept ist, das die Ukraine retten wird. Und es ist ein Rezept, das die ganze Welt bedroht."

Quelle: RT DE