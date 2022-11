Neues EU-Hilfsprogramm für Ukraine in Höhe von 18 Milliarden Euro wird Darlehen sein

Weiter berichtet RT DE: "In der Erklärung heißt es: "Die Präsidentin der Europäischen Kommission von der Leyen hat Präsident Selenskij mitgeteilt, dass sie in der kommenden Woche einen Plan für eine beträchtliche Finanzhilfe der EU in Höhe von 1,5 Milliarden Euro vorlegen wird, die sich auf insgesamt bis zu 18 Milliarden Euro belaufen soll, um den vorrangigen Bedarf der Ukraine im Jahr 2023 zu decken. Die Hilfe wird in Form von langfristigen Darlehen zu sehr günstigen Konditionen gewährt und dient der Unterstützung von Reformen in der Ukraine, die auf dem Weg zum EU-Beitritt des Landes unerlässlich sind. Das EU-Hilfsprogramm sollte auch von ähnlichen Unterstützungsmaßnahmen anderer wichtiger Geber begleitet werden."

Von der Leyen versprach Kiew außerdem maximale Unterstützung bei der Vorbereitung auf den Winter und bei der Verlängerung des Getreideabkommens mit Russland, das in der zweiten Novemberhälfte ausläuft."

Quelle: RT DE