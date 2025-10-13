Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Netanjahu reist nicht zum Gaza-Gipfel nach Ägypten

Freigeschaltet am 13.10.2025 um 13:02 durch Sanjo Babić
Der israelische Premier Benjamin Netanjahu nimmt entgegen Zwischenmeldungen nicht am Gipfel in Ägypten teil, meldet Reuters. Offiziell wird ein Terminkonflikt mit einem Feiertag genannt. Andere Staaten beraten dennoch über die Umsetzung des Gaza-Plans.

Die Konferenz soll den Waffenstillstand stabilisieren, Geiselfragen klären und den Wiederaufbau koordinieren. Israels Abwesenheit erschwert Konsensformeln – operative Gespräche laufen parallel in kleineren Formaten weiter. 

Quelle: dts Nachrichtenagentur


