Lawrow: Selenskij sagt vieles, je nachdem, was er trinkt oder raucht

Am Dienstag gab der russische Außenminister Sergei Lawrow der Nachrichtenagentur India Today ein Interview, in dem er die fälschlichen Behauptungen des Kiewer Regimes und des Westens über den Einsatz in der Ukraine kritisierte. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Sergei Lawrow erklärte, dass die Anschuldigungen des ukrainischen Präsidenten, Wladimir Selenskij, Russland würde in der Ukraine auf einen Regimewechsel abzielen, nicht der Wahrheit entspreche. Dabei solle diese Entscheidung dem ukrainischen Volk überlassen werden, die einst ihren "coolen Führer", Präsident Selenskij, gewählt haben. Dabei sprach Lawrow davon, dass der Westen die Ukraine mit seinen leeren Versprechen getäuscht habe und so für die Entwicklung in der Ukraine mitverantwortlich sei." Quelle: RT DE