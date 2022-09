Mitarbeiter von AKW Saporoschje soll als Artilleriebeobachter für Ukraine gearbeitet haben

Die militärisch-zivile Verwaltung des Gebiets Saporoschje hat am Mittwochabend über die Festnahme eines mutmaßlichen Artilleriebeobachters in der Stadt Energodar berichtet. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Wie Wladimir Rogow, Leiter der Bewegung "Wir sind zusammen mit Russland" und Mitglied des Hauptrates der Gebietsverwaltung, der russischen Nachrichtenagentur RIA Nowosti mitteilte, handele es sich bei ihm um einen Mitarbeiter des AKW Saporoschje.

"Er hat gegen Entgelt alle Daten der ukrainischen Seite übermittelt, in seiner Aussage behauptet er aber, dies vergütungsfrei getan zu haben. Er will von der ukrainischen Propaganda beeinflusst worden sein."

Moskau und Kiew machen sich gegenseitig für Angriffe auf das größte Kernkraftwerk in Europa verantwortlich. Die Internationale Atomenergie-Behörde IAEA hat die Schäden am AKW inspiziert und will nach Möglichkeit eine Sicherheitszone um die Anlage einrichten."

Quelle: RT DE