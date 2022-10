Interimsgouverneur des Gebiets Cherson appelliert an russische Behörden, um Zivilisten in sichere Gebiete zu bringen

Der Interimsgouverneur des Gebiets Cherson, Wladimir Saldo, hat am Donnerstag an die russischen Behörden mit der Bitte appelliert, die Abreise der Einwohner in sichere Gebieten aufgrund der täglichen ukrainischen Raketenangriffe zu organisieren. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Ihm zufolge seien vor allem Nowaja Kachowka, Cherson, Golaja Pristan, Tschernobajewka täglich betroffen. Am meisten würden Zivilisten leiden, weil die ukrainischen Soldaten Hotels, Häuser und Märkte beschießen sollen. Er fügte hinzu, dass sich die ukrainischen Behörden an den Bewohnern von Cherson für die im September bei den Referenden getroffene Wahl rächen wollen. Es sei allen Einwohnern des Gebiets Cherson angeboten worden, in die naheliegenden Gebiete, und zwar auf die Krim sowie in die Gebiete Rostow, Krasnodar und Stawropol zu gehen. Das gelte zunächst für die Bewohner, die am rechten Ufer des Dnepr leben, sagte Saldo, aber alle Einwohner können diese Möglichkeit nutzen." Quelle: RT DE