Wie der amtierende Gouverneur des Gebietes Cherson Wladimir Saldo mitteilte, wird an der Arabat-Nehrung im Bezirk Genitscheski des Gebietes eine neue Stadt mit der erforderlichen sozialen Infrastruktur gebaut werden. Dies sagte er in einer Sendung des Fernsehsenders Rossija 24. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er erklärte: "Der Präsident blickt in die Zukunft – in eine friedliche Zukunft. Sie wurden gebeten, eine kleine Stadt im Bezirk Genitscheski an der Arabat-Nehrung zu bauen. Die natürlichen Bedingungen dort sind sehr gut, es gibt Bahn- und Straßenverbindungen. Der Ort ist sehr attraktiv."

Saldo zufolge wird derzeit auf Anweisung des russischen Präsidenten ein Projekt zur Entwicklung dieses Gebiets ausgearbeitet. Laut dem Gouverneur wird es ganze neue Wohngebiete mit allen notwendigen sozialen Einrichtungen, Schulen und Kindergärten geben. Dort werden auch die Voraussetzungen für die Arbeit der staatlichen Stellen geschaffen. Der Prozess sei bereits im Gange, so Saldo.

Die Arabat-Nehrung ist eine etwa 113 Kilometer lange und bis zu acht Kilometern breite Landzunge, die die Siwasch-Bucht vom Asowschen Meer trennt. Der südliche Teil der Nehrung gehört zur Republik Krim, der nördliche Teil zum Gebiet Cherson."

Quelle: RT DE