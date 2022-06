Über 34.000 Tonnen humanitäre Hilfe durch Russland in die Ukraine seit März geliefert

Seit März hat Russland über 34.000 Tonnen humanitäre Hilfe in die Ukraine geliefert. Dies erklärte RIA Nowosti zufolge der Leiter des Nationalen Zentrums für Verteidigungsverwaltung, Generaloberst Michail Misinzew. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Misinzew weiter: "Seit dem 2. März 2022 hat die Russische Föderation bereits 34.004,2 Tonnen Güter des täglichen Bedarfs, Lebensmittel und medizinischer Artikel geliefert."

Während des vergangenen Tages wurden 1.193 humanitäre Aktionen in den Donezker und Lugansker Volksrepubliken sowie im Gebiet Cherson durchgeführt und dabei 393 Tonnen humanitärer Hilfsgüter an die Zivilbevölkerung verteilt, so Misinzew weiter."

Quelle: RT DE