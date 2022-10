Trotz Dementi aus Teheran und Moskau: "Iran beliefert Russland mit Drohnen" – Stoltenberg

Im Westen nutzt man die jüngsten Erfolge Russlands bei der militärischen Sonderoperation, um Vorwürfe gegen Iran zu erheben. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die massenhaft zum Einsatz kommenden Geran-2-Drohnen seien nicht russischer, sondern iranischer Produktion, heißt es, womit Iran gegen eine Resolution des UN-Sicherheitsrats verstoßen würde. Die EU-Kommission bereitet deswegen schon Sanktionen gegen die Islamische Republik vor.

Doch sowohl Russland als auch Iran bestreiten derartige Behauptungen. "Ich würde Ihnen empfehlen, die technologischen Fähigkeiten der russischen Drohnenproduktion nicht zu unterschätzen", so der russische UN-Diplomat Dmitri Poljanski. Berichte über den angeblichen Einsatz iranischer Drohnen seien "unbegründete Anschuldigungen und Verschwörungstheorien". Er betonte, dass Russland in der Ukraine nur in Russland hergestellte Drohnen einsetze.

Auch der iranische UN-Gesandte Amir Sajid Irawani wies die Behauptungen über angebliche Drohnenlieferungen Irans an Russland zurück. Teheran habe sich bei den Abstimmungen zum Ukraine-Krieg bisher enthalten und strebe nach einer "friedlichen Lösung", versicherte er.

Inzwischen hat sich auch der iranische Außenminister zu Wort gemeldet und die Waffenlieferung an Russland bestritten. "Wir haben ukrainische Beamte aufgefordert, Beweise für den Einsatz iranischer Drohnen im Ukraine-Krieg vorzulegen", so Hossein Amir-Abdollahian am Mittwoch in einem Telefongespräch mit seinem kroatischen Amtskollegen Gordan Grlić Radman."

