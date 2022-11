Klitschko: Rund 80 Prozent der Einwohner Kiews ohne Wasserversorgung

Wie Witali Klitschko, der Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt, am Montag mitteilte, sind rund 80 Prozent der Einwohner in Kiew ohne Wasserversorgung. Außerdem forderte er die Einwohner der Stadt auf, sich in Trinkhallen und Wasserverkaufsstellen mit Wasser zu versorgen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Odessa-Behörden: Wechsel im Zeitplan der Stromabschaltungen möglich Im Gebiet Odessa könnte es wegen der jüngsten Raketenangriffe zu Änderungen bei den Stromabschaltungen kommen. Dies gab der Chef der Regionalverwaltung von Odessa, Maxim Martschenko, am Montag bekannt." Quelle: RT DE