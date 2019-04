Südkorea beginnt mit kommerzieller 5G-Nutzung

Südkorea hat als erstes Land weltweit mit der kommerziellen Nutzung von 5G-Mobilfunknetzen begonnen, geht aus einer Pressemitteilung des Ministeriums für Wissenschaft sowie Informations- und Kommunikationstechnologien hervor.

Die deutsche Ausgabe des russischen online Magazins "Sputnik" meldet weiter: "Demnach stellen die führenden südkoreanischen Mobilfunkfirmen SK Telecom Co., KT Corp. und LG Uplus Inc. seit Mittwoch diese Dienstleistung zur Verfügung.

Vorerst sollen die 5G-Mobilfunknetze lediglich in Großräumen wie Seoul zugänglich sein. Ende 2019 soll bei allen dichtbevölkerten Städten die Flächendeckung rund 85 Prozent umfassen.

Minister You Young Min zeigte sich überzeugt, dass sein Land „führende Positionen in der 5G-Ära“ erreichen wird. Die Regierung in Seoul werde ihr Bestes tun, um zum führenden Akteur im Bereich der 5G-Netze zu werden.

Das mobile 5G-Internet ist 30 Mal schneller als 4G-Netze. Die Datenrate beim Informationsaustausch in Echtzeit soll mehr als zehn Gigabit pro Sekunde betragen."

Quelle: Sputnik (Deutschland)