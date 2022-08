Gouverneur von Sewastopol: Luftverteidigung wehrt Angriff auf Flugplatz Belbek ab

Wie RIA Nowosti meldet, sollen Flugabwehreinheiten Ziele getroffen haben, die sich im Anflug auf den Flugplatz Belbek befanden. Dies habe der Gouverneur von Sewastopol, Michail Raswoschajew, mitgeteilt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Auf seinem Telegram-Kanal habe er geschrieben: "Traditionell versucht das Ukroreich (Anm.: verächtliche Bezeichnung für den Ukrainischen Nationalstaat) am Abend, die Einwohner von Sewastopol in Panik zu versetzen. Unsere Flugabwehreinheiten haben weitere Ziele im Anflug auf Belbek von Jewpatorija aus abgearbeitet. Die konventionelle Bitte lautet, dass alle ruhig bleiben."

Der Beamte forderte außerdem dazu auf, keine Videos von den Luftabwehrsystemen zu machen oder zu veröffentlichen oder den Ort der Schießerei zu melden.

Zuvor meldeten die Behörden der Krim und Sewastopols Luftabwehreinsätze in Sewastopol, bei Jewpatorija, Kap Tarchankut und Kertsch. Am Sonnabendmorgen wurde eine Drohne über dem Hauptquartier der Schwarzmeerflotte in Sewastopol abgeschossen und landete auf dem Dach des Gebäudes. Die Behörden fügten hinzu, dass es bei den Angriffen in den vergangenen zwei Tagen keine Verletzten gegeben habe."

Quelle: RT DE