Beck: EU-Kommission hat beim Erreichen eigener Gasreduktionsziele geschummelt!

Die EU-Mitgliedstaaten haben sich im Sommer auf eine freiwillige Reduzierung ihres Erdgasverbrauchs um 15 % in diesem Winter geeinigt. In einer schriftlichen Anfrage an die EU-Kommission wollte Dr. Gunnar Beck, wirtschaftspolitischer Sprecher der AfD im EU-Parlament, wissen, ob und wie die EU-Kommission bei sich selber Energie spart: „Die Antwort der EU-Kommission ist sehr aufschlussreich."

Die Kommission wird ihren Gasverbrauch um 15 % im Vergleich zum durchschnittlichen Gasverbrauch der letzten fünf Jahre reduzieren, nicht nur im Vergleich zu 2021. Die Kommission befand sich während großer Teile des Jahres 2021 noch in Telearbeit und home-office. Würde sie nur 2021 als Richtwert hernehmen, würde eine Reduzierung um 15 % viel dramatischer ausfallen. Und dazu kommt: Die EU-Kommission hat ein flexibles Telearbeitssystem eingeführt. Das wälzt den Energieverbrauch auf den Privatverbrauch ihrer eigenen Mitarbeiter ab. Das zusätzliche Gas, das die Eurokraten in wohliger Wärme zu Hause verbrauchen, wird von der EU-Kommission als eigene Reduzierung geltend gemacht.“ schriftliche Frage: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-002764_DE.html Schriftliche Antwort der EU-Kommission Plan der EU-Kommission zur Telearbeit (Seiten 3, 8, 22, 23, 24) und zur Senkung des Gasverbrauchs (Seite 8) Quelle: AfD Deutschland