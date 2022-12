DVR-Chef spricht über Putins Interesse an der Sonderoperation

Wladimir Putins Engagement und Interesse an den Details der militärischen Sonderoperation ist bemerkenswert, erklärte das Oberhaupt der Volksrepublik Donezk (DVR) Denis Puschilin nach einem Treffen mit dem russischen Präsidenten. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Dem Sender Solowjow Live sagte er: "Es ist einfach erstaunlich, wie sehr sich der Präsident in viele Details vertieft hat. Denn ich dachte, in einigen Momenten werde ich erzählen, zusätzliche Informationen liefern, doch in einigen Fragen – vor allem in Bezug auf die militärische Sonderoperation – ist Wladimir Wladimirowitsch definitiv besser informiert."

Puschilin fügte hinzu, Putin verfüge über Informationen über Einzelheiten, die ihm "gewisse Nuancen dessen, was jetzt geschieht oder geschehen wird, offenbart haben, was auch für den Donbass und insbesondere für Donezk wichtig ist, das jetzt täglich unter Beschuss steht"."

Quelle: RT DE