AfD: Für uns bald nur noch Lastenrad? EU macht dem Verbrenner den Garaus

Die EU will einer der erfolgreichsten und langlebigsten deutschen Technologien endgültig den Garaus machen: 2035 sollen Verbrennungsmotoren endgültig der Vergangenheit angehören. Das haben Unterhändler der Mitgliedstaaten mit dem Europäischen Parlament ausbaldowert. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Autofahren wird damit endgültig zum Luxus für Besserverdiener, die sich einen teuren Stromer leisten können. Und das ausgerechnet in Zeiten, wo das Energiesparen in Deutschland zum gesellschaftlichen Dogma erhoben worden ist! Und das nicht erst in zwölf Jahren – denn kein Hersteller wird noch großartig in den traditionellen Autobau investieren.

Lieschen Müller und Paul Meier müssen also demnächst zu Hause im Dunkeln sitzen, damit der leitende Angestellte im öffentlichen Dienst nachts seine Elektrokutsche am Hausanschluss laden kann. So vertieft man die soziale Kluft noch weiter, so opfert man ganze Existenzen auf dem Altar einer ökosozialistischen Ideologie! Während die Verantwortlichen für diese fatale Politik auch weiterhin in mondänen Karossen unterwegs sein können, bleibt für den Handwerker maximal das Lastenrad und für den Pendler der Stehplatz in der überfüllten und mit Maskenzwang belegten Bahn.

Wir von der AfD sagen: Schluss mit dem Hype um Elektromobilität. Denn damit verbaut man der Entwicklung von immer sauberer werdenden Verbrennungsmotoren den Weg. Statt mit Abermilliarden Euro eine nicht durchsetzungsfähige Technologie künstlich am Leben zu erhalten, muss man sich alle Wege offen lassen – damit sich auch in Zukunft jeder das Autofahren leisten kann!"

Quelle: AfD Deutschland