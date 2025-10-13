„Schicksalsgemeinschaft oder Zwangskollektiv?“ – Debatte im Netz

Teaser: Der Deutschland-Kurier bewirbt ein Video-Gespräch mit Ulrike Guérot, dem AfD-Europaabgeordneten Matthias Moosdorf (MdB) und Publizist Michael Klonovsky. Thema sind Identität, Souveränität und Rolle der EU. Das meldet der DK.

Im Ankündigungstext wird eine kritische Sicht auf „Brüssel“ und „Zentralismus“ betont. Inhaltlich soll es um den Umgang Europas mit Krieg, Erweiterung und innere Kohäsion gehen. Eine unabhängige Auswertung der Gesprächsinhalte liegt jenseits der DK-Ankündigung nicht vor. Quelle: dts Nachrichtenagentur

