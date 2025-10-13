Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
„Schicksalsgemeinschaft oder Zwangskollektiv?“ – Debatte im Netz

Freigeschaltet am 13.10.2025 um 10:21 durch Sanjo Babić
Viele Menschen halten die EU mittlerweile für eine zweite EUDSSR und eine Gefahr für sich selbst (Symbolbild)
Viele Menschen halten die EU mittlerweile für eine zweite EUDSSR und eine Gefahr für sich selbst (Symbolbild)

Bild: Unbekannt / Eigenes Werk

Teaser: Der Deutschland-Kurier bewirbt ein Video-Gespräch mit Ulrike Guérot, dem AfD-Europaabgeordneten Matthias Moosdorf (MdB) und Publizist Michael Klonovsky. Thema sind Identität, Souveränität und Rolle der EU. Das meldet der DK.

Im Ankündigungstext wird eine kritische Sicht auf „Brüssel“ und „Zentralismus“ betont. Inhaltlich soll es um den Umgang Europas mit Krieg, Erweiterung und innere Kohäsion gehen. Eine unabhängige Auswertung der Gesprächsinhalte liegt jenseits der DK-Ankündigung nicht vor. 

Quelle: dts Nachrichtenagentur


