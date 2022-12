IAEA-Bericht: Notstromleitung am AKW Saporoschje abgeschaltet

Experten der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), die sich derzeit bei dem AKW Saporoschje aufhalten, haben über laute Explosionen in der Nähe der Anlage berichtet. In einer Erklärung auf ihrer Webseite fügte die IAEA hinzu, eine Notstromleitung des Atomkraftwerkes sei am späten Donnerstag aufgrund von Schäden durch Beschuss abgeschaltet worden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Das AKW beziehe derzeit den Strom, der zur Kühlung seiner Reaktoren und zur Aufrechterhaltung der nuklearen Sicherheit nötig sei, allein über seine externe Übertragungsleitung. Das Ausmaß der Schäden an der Reserveleitung sei noch nicht klar, man sei dabei diese zu reparieren, hieß es weiter in der Mitteilung." Quelle: RT DE