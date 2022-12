Moskau: EU will ihre Beteiligung an Verbrechen in der Ukraine vertuschen

Die EU versucht, ihre Beteiligung an Kriegsverbrechen in der Ukraine zu vertuschen, indem sie die Einrichtung eines Sondertribunals initiiert, erklärte der stellvertretende russische Außenminister Sergei Werschinin in einem Interview mit RIA Nowosti. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Daher sei man in Moskau nicht überrascht, dass antirussische Delegationen bei der UNO, darunter auch solche aus EU-Mitgliedstaaten, über die Schaffung eines "internationalen Tribunals" über Russland sprechen. Werschinin sagte: "Diese Länder sind in ihrem russlandfeindlichen Eifer bereit, einen offenen Verstoß gegen die UN-Charta und die darin verankerten Befugnisse der wichtigsten Organe dieser Weltorganisation zu begehen und sich in die inneren Angelegenheiten souveräner Staaten einzumischen. Die EU, die sich an den milliardenschweren Finanz- und Waffenlieferungen an die Ukraine beteiligt, versucht auf diese Weise, ihre eigene Verwicklung in massenhafte Kriegsverbrechen der ukrainischen Streitkräfte zu vertuschen." In Bezug auf das geplante Tribunal betonte der Diplomat, eine solche "absurde Vorstellung" hätte keine rechtliche Wirkung und wäre "juristischer Unsinn". Werschinin fügte hinzu, dass die antirussische Resolution des EU-Parlaments, in der Russland als "staatlicher Unterstützer des Terrorismus" eingestuft wird, ebenfalls keine Rechtskraft besitze. Dies zeige ein noch nie dagewesenes Ausmaß an Feindseligkeit der EU-Abgeordneten gegenüber Russland. Der Vize-Außenminister stellte fest: "Anstatt sich mit den wirklichen Problemen der Einwohner der EU-Mitgliedsstaaten zu befassen, das heißt, seine direkten Pflichten zu erfüllen, verabschiedet das EU-Parlament leider immer wieder konfrontative russophobe Texte. Es scheint, dass die Verunglimpfung Russlands für das EU-Parlament zu einem Selbstzweck geworden ist, für den es bereit ist, jedes Mittel einzusetzen." Quelle: RT DE