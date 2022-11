Medienberichte: Russischer Geheimdienstchef trifft sich mit CIA-Direktor in Ankara

CNN berichtet unter Berufung auf einen Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA, dass sich CIA-Direktor William Burns heute in Ankara mit dem Chef des russischen Auslandsgeheimdienstes Sergei Naryschkin treffe, um über festgenommene US-Bürger und nukleare Risiken zu sprechen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Es wird darauf hingewiesen, dass Burns nicht über die friedliche Lösung des Konflikts in der Ukraine sprechen werde. CNN zitierte den Gesprächspartner:

"Er überbringt eine Botschaft über die Folgen des russischen Einsatzes von Atomwaffen und die Risiken einer Eskalation." Washington habe Kiew im Voraus über das Treffen informiert, hieß es.

Zuvor hatte die russische Zeitung Kommersant mit Hinweis auf eine ungenannte Quelle mitgeteilt, dass am Montag Gespräche zwischen der russischen und der US-Delegation in Ankara stattfänden und Naryschkin in der türkischen Hauptstadt angekommen sei.

Quelle: RT DE