Moderne Panzer für die Ukraine – Ist Deutschland Kriegspartei?

Die Ukraine fordert noch mehr Waffen vom Westen. Insbesondere Deutschland wird aufgefordert, Panzer zu liefern. Dabei erhöht der ukrainische Außenminister Dmitri Kuleba den moralischen Druck auf Berlin: Die abwartende Haltung Deutschlands würde Menschenleben kosten. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der Vormarsch ukrainischer Truppen in der Region Charkow und die Umgruppierung der russischen Truppen haben die Diskussion in Deutschland um weitere Waffenlieferungen an Kiew neu entfacht.

Immer stärker geraten dabei Waffensysteme wie moderne Kampfpanzer in den Mittelpunkt der Debatte, von deren Lieferung der Westen bisher abgesehen hat."

Quelle: RT DE