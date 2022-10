Russland meldet weiteren Gefangenenaustausch mit der Ukraine

Das russische Verteidigungsministerium hat mitgeteilt, dass infolge eines Verhandlungsprozesses mit der Ukraine am 29. Oktober 50 russische Soldaten freigelassen worden seien. Weiter hieß es: "Sie befanden sich in der Gefangenschaft in Lebensgefahr." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: " Die nun auf freien Fuß gekommenen Militärangehörigen würden mit Flugzeugen der russischen Luftstreitkräfte nach Moskau gebracht, wo sie in medizinischen Einrichtungen des russischen Verteidigungsministeriums behandelt und rehabilitiert würden, so das russische Militärressort weiter. In dem Bericht wurde betont: "Alle freigelassenen Personen erhalten die notwendige medizinische und psychologische Betreuung." Zuvor hatte Denis Puschilin, der kommissarische Leiter der DVR, auf seinem Telegram-Kanal berichtet, Russland und die Ukraine hätten Gefangene nach der 50/50-Formel ausgetauscht." Quelle: RT DE