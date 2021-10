Wegen Migrantenzustrom: Polen will Militärhelikopter an Ostgrenze einsetzen

Polen zieht Militärhubschrauber zum Schutz der Grenze zu Weißrussland heran, gab der polnische Minister für nationale Verteidigung, Mariusz Blaszczak, bekannt. Dies meldet das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter heißt es hierzu auf deren deutschen Webseite: "„Die Sicherstellung der Undurchdringbarkeit der Grenze zu Weißrussland ist derzeit eine Schlüsselaufgabe des Polnischen Heeres und der Grenzschutzbehörde. Die Angehörigen der Grenztruppen werden von rund 3000 Soldaten unterstützt. Militärhubschrauber unternehmen in den nächsten Tagen Streifenflüge entlang der weißrussisch-polnischen Grenze“, schrieb Blaszczak bei Twitter.

Litauen, Lettland und Polen hatten in letzter Zeit über sich häufende Festnahmen von illegalen Migranten an der Grenze zu Weißrussland berichtet und Minsk vorgeworfen, eine Migrationskrise geschaffen zu haben. Angesichts dessen hat der polnische Präsident den Ausnahmezustand in den an Weißrussland grenzenden Gebieten verhängt. Armee und Polizei sind zum Grenzschutz herangezogen worden."

Quelle: SNA News (Deutschland)