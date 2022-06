Die Agentur RIA Nowosti schreibt, Kiew habe beschlossen, das "Mariupol-Szenario" im Asot-Werk von Sewerodonezk zu wiederholen, wie der Leiter des russischen nationalen Zentrums für Verteidigungsmanagement, Generaloberst Michail Misinzew, am Mittwoch mitgeteilt hat. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Das Kiewer Regime hat wieder einmal sein wahres Gesicht und seine völlige Gleichgültigkeit gegenüber dem Leben unschuldiger Frauen, Kinder und älterer Menschen gezeigt, die von wahnsinnigen Terroristen im Asot-Werk gefangen gehalten werden. Indem Kiew ihnen scheinheilig nicht befahl, den Widerstand einzustellen, hat es sie in Wirklichkeit zu weiteren 'Märtyrern ernannt', genau wie in Mariupol", so Misinzew.

Der von Kiew ernannte Chef der Militärverwaltung der Region Lugansk, Sergej Gajdaj, sagte am Vortag, dass etwa 500 Bewohner im Chemiewerk verblieben seien, darunter 40 Kinder. Nach Angaben des Botschafters der Lugansker Volksrepublik in Russland, Rodion Miroschnik, befinden sich etwa 300 bis 400 ukrainische Soldaten in dem von den alliierten Streitkräften blockierten Komplex.

Die Kämpfe um Sewerodonezk dauern seit Anfang Mai an. Verteidigungsminister Sergej Schoigu hat letzte Woche erklärt, die Wohngebiete der Stadt seien vollständig befreit worden."

Quelle: RT DE