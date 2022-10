Cherson-Beamter: Ukrainische Streitkräfte suchen in kleinen Gruppen nach Schwachstellen in der russischen Verteidigung bei Cherson

Ukrainische Armee-Einheiten versuchen in kleinen Gruppen erfolglos, Schwachstellen in der Verteidigung der russischen Truppen im Gebiet Cherson zu finden. Darauf verwies Kirill Stremoussow, stellvertretender Gouverneur des Gebietes Cherson, am Dienstag. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er erklärte in einer Videobotschaft, die auf seinem Telegram-Kanal veröffentlicht wurde: "Einige kleine Gruppen [der ukrainischen Truppen] versuchen ein Loch in unsere Verteidigung zu schlagen oder nach 'Lücken' zu suchen. Heute ist aber alles verschlossen und es gibt keine Chance für sie einzudringen." Er bezeichnete die Gerüchte und Meldungen über eine angeblich gestartete ukrainische Offensive als Fake und Schwindel." Quelle: RT DE