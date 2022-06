Aufnahmen des Mehrfachraketenwerfers BM-30 Smertsch in Aktion

Das russische Verteidigungsministerium hat ein Video von BM-30 Smertsch-Mehrfachraketenwerfersystemen in Aktion veröffentlicht. Auf den am Montag veröffentlichten Aufnahmen ist zu sehen, wie die Smertsch in Schussposition gehen und Raketen abfeuern. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums zielte das Raketensystem auf Depots der ukrainischen Streitkräfte, in denen zuvor bei der Aufklärung "Munition, militärische Ausrüstung und Waffen zur Versorgung der Truppeneinheiten" entdeckt worden waren.

Nach Beendigung des Kampfeinsatzes verließen die Einheiten Berichten zufolge die Bunker, nahmen Feuerstellungen ein und übten neue Abschüsse." Quelle: RT DE