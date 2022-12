Denkmäler für Katharina II. und Feldherr Suworow in Odessa abgerissen

Wie die ukrainische Zeitung Dumskaja berichtet, wurden in der Nacht zum 29. Dezember in Odessa Denkmäler für Katharina II. und den Feldherrn Suworow abgebaut. Die Denkmäler wurden auf Beschluss des Stadtrats demontiert, heißt es in der Meldung. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Beide Skulpturen werden in das Nationale Kunstmuseum von Odessa gebracht und dort eingelagert, so die Zeitung. Kaiserin Katharina die Große ist die Gründerin von Odessa – wie der Feldherr Suworow, der dieses Land von den türkischen Truppen befreite." Quelle: RT DE