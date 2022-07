Gouverneur von Rostow bestätigt Drohnenabsturz auf Haus in Taganrog

Die Agentur RIA Nowosti meldet, dass der Gouverneur der Region Rostow, Wassili Golubjow, bestätigt hat, dass eine Drohne auf ein Wohnhaus in Taganrog gestürzt sei und niemand dabei verletzt wurde. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Zuvor hatte eine Quelle gegenüber RIA Nowosti erklärt, dass ein Haus in der Straße Nowyj pereulok am Montagabend in Brand geraten sei. Das Wrack der Drohne, die es getroffen hatte, wurde in der Nähe gefunden.

"Heute um 17.26 Uhr wurde gemeldet, dass eine Drohne auf ein Wohnhaus in Taganrog abgestürzt ist. Das Feuer brach auf einer Fläche von 70 Quadratmetern aus und konnte schnell gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt",

schrieb Golubjow auf Telegram.

Die Strafverfolgungsbehörden sind dabei, den Typ des Fluggeräts und die Gründe für seinen Absturz zu ermitteln. "Es wurde objektiv festgestellt, dass sich keine Waffen oder Munition in dem Flugzeug befanden. Die Zugehörigkeit des Geräts wird gerade festgestellt", erklärte er.

Es wurden sofortige Maßnahmen ergriffen, um Menschen zu helfen, deren Eigentum beschädigt worden war.

Verschiedene Telegram-Kanäle hatten bereits Fotos von Wrackteilen der Drohne veröffentlicht. Dem Hoheitszeichen auf einem Tragflächenüberrest nach zu urteilen, könnte es sich um eine russische Drohne gehandelt haben. Der Kanal Wojennyj oswedomitel ordnet die Wrackteile russischen Drohnen vom Typ "Forpost" zu.

Quelle: RT DE