СNN: Washington nicht bereit, ATACMS-Raketen an Ukraine zu liefern

Die USA werden vorerst keine ballistischen Kurzstreckenraketen vom Typ ATACMS an die Ukraine liefern. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Dies berichtete der Fernsehkanal CNN unter Berufung auf regierungsnahe Quellen. Washington sei der Meinung, dass die bisher gelieferten Waffensysteme effektiv genug seien. CNN führte weiter aus:

"Die offiziellen Vertreter glauben nicht, dass sich das Schlachtfeld genug geändert habe, um eine drastische Strategieänderung bei kurzfristigen Waffenlieferungen zu rechtfertigen, trotz jüngster ukrainischer Forderungen nach Langstreckenwaffen und Panzern beim Parlament und Pentagon."

Die US-Regierung glaube außerdem, dass die über eine Reichweite von bis zu 300 Kilometern verfügenden ATACMS-Raketen von der Ukraine auf russisches Gebiet abgefeuert werden könnten und damit zu einer weiteren Eskalation des Konflikts beitragen würden. Einige Regierungsvertreter teilten CNN dennoch mit, dass Waffensysteme, die gegenwärtig als eskalierend gelten, wie etwa F-16-Jagdflugzeuge, in unbestimmter Zukunft Kiew zur Verfügung gestellt werden könnten. Momentan stehe dies allerdings nicht zur Debatte.

Parallel dazu gaben die USA an, Kiew weiterhin militärisch zu unterstützen. So kündigte der Koordinator für strategische Kommunikation des Nationalen Sicherheitsrats der USA, John Kirby, weitere Waffenlieferungen an, die unter anderem "Artillerie und fortschrittliche Raketensysteme" umfassen sollen."

Quelle: RT DE