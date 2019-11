Nach Wahl in Israel: Gantz mit Regierungsbildung gescheitert

Der Vorsitzende des Mitte-Bündnisses "Blau-Weiß", Benny Gantz, ist mit einer Regierungsbildung in Israel gescheitert. Gantz habe Israels Präsidenten Re`uwen Riwlin darüber informiert, dass er keine Regierung bilden könne, teilte "Blau-Weiß" am Mittwoch mit.

Er habe das Mandat zur Regierungsbildung an Riwlin zurückgegeben. Zuvor war bereits Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu Ende Oktober mit einer erneuten Regierungsbildung gescheitert. Bei der Wahl zur 22. Knesset am 17. September hatte Netanjahus Likud-Partei rund fünf Prozent der Stimmen verloren und war mit 25 Prozent hinter dem Bündnis "Blau-Weiß" gelandet. Netanjahu war erstmals von 1996 bis 1999 israelischer Ministerpräsident. 2009 wurde er erneut zum Ministerpräsidenten gewählt. 2013, 2015 und im April 2019 konnte er dieses Amt in vorgezogenen Neuwahlen verteidigen. Zuletzt wurde seine Amtszeit immer stärker von Vorwürfen der Korruption überschattet.

Quelle: dts Nachrichtenagentur