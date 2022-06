Humanitäre Hilfe aus Rostow für die Volksrepublik Lugansk

Die Regierung des Gebiets Rostow hat gemeinsam mit der Volksmiliz der Volksrepublik Lugansk humanitäre Hilfe an die Stadt Perwomajsk geliefert. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Aufgrund des täglichen Artilleriebeschusses hatte die Stadt große Probleme mit der Versorgung ihrer Bürger. In Perwomajsk gibt es aktuell keine Wasserversorgung. Zwei Lastwagen mit Trinkwasser und Mehl sind nun aber in der Stadt eingetroffen.

Der stellvertretende Stabschef, Iwan Jefimow, ist überglücklich und gab an, die Hilfe als erstes an Rentner und bedürftige Familien mit Kindern zu verteilen. Er sagte:

"So haben wir heute eine Hilfslieferung erhalten, die an bedürftige Bürger verteilt werden soll, die hierher gekommen sind und deren Häuser zerstört wurden, um Menschen in schwierigen Zeiten irgendwie zu unterstützen."

