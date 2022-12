Donezk: "Nach und nach wird die ganze Stadt in Schutt und Asche gelegt, aber die Menschen lassen sich nicht entmutigen"

Die Stadt Donezk leidet seit Wochen unter dem starken Beschuss der zivilen Infrastruktur durch ukrainische Truppen. Bei einem neuen ukrainischen Raketenangriff am Montagabend ist das Kalinina-Krankenhaus in Donezk den zweiten Tag in Folge getroffen worden. Dieses Mal hat es keine Opfer gegeben. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der italienische Kriegsreporter Vittorio Rangeloni hat am Dienstagmorgen mit Bildern über die Zerstörung berichtet. Auf seinem Telegram-Kanal kommentierte er: "Die Stadt scheint sich an diese verrückte und unglaubliche Routine gewöhnt zu haben. Nach jedem Schlag versucht man sofort, die Wunden zu flicken und den Schaden zu reparieren, um weiterzumachen und zu überleben." Quelle: RT DE