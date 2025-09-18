Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Bolsonaro: Ärzte bestätigen frühen Hautkrebs

Bolsonaro: Ärzte bestätigen frühen Hautkrebs

Freigeschaltet am 18.09.2025 um 06:40 durch Sanjo Babić
Jair M. Bolsonaro (2021), Archivbild
Jair M. Bolsonaro (2021), Archivbild

Bild: Screenshot Twitteraccount: "Jair M. Bolsonaro" / Eigenes Werk

Brasiliens Ex-Präsident Jair Bolsonaro wurde nach Klinikaufenthalt entlassen; Untersuchungen ergaben einen frühen Typ von Hautkrebs. Er soll engmaschig nachkontrolliert werden, wie Reuters und AP melden.

Nach Beschwerden wie Schwindel und Erbrechen wurde Bolsonaro in Brasília behandelt; zuvor waren Hautläsionen entfernt worden, die Pathologie ordnete sie als frühen Plattenepithelkrebs ein. Medizinisch bedeutet das eine vergleichsweise gute Prognose, wenn Nachsorge und Hautchecks konsequent erfolgen. 

Politisch überschneiden sich Gesundheitsfragen mit einem juristisch heiklen Umfeld: Gegen den 70-Jährigen laufen Verfahren, zugleich steht er unter Hausarrest. Für die konservative Opposition ist der Zustand ihres wichtigsten Symbols sensibel; die Regierung vermeidet demonstrative Töne. Kurzfristig zählt das medizinische Protokoll – langfristig entscheidet der Fortgang der Strafsachen über Bolsonaros Handlungsspielraum.

Quelle: ExtremNews

