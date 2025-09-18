Bolsonaro: Ärzte bestätigen frühen Hautkrebs

Brasiliens Ex-Präsident Jair Bolsonaro wurde nach Klinikaufenthalt entlassen; Untersuchungen ergaben einen frühen Typ von Hautkrebs. Er soll engmaschig nachkontrolliert werden, wie Reuters und AP melden.

Nach Beschwerden wie Schwindel und Erbrechen wurde Bolsonaro in Brasília behandelt; zuvor waren Hautläsionen entfernt worden, die Pathologie ordnete sie als frühen Plattenepithelkrebs ein. Medizinisch bedeutet das eine vergleichsweise gute Prognose, wenn Nachsorge und Hautchecks konsequent erfolgen.

Politisch überschneiden sich Gesundheitsfragen mit einem juristisch heiklen Umfeld: Gegen den 70-Jährigen laufen Verfahren, zugleich steht er unter Hausarrest. Für die konservative Opposition ist der Zustand ihres wichtigsten Symbols sensibel; die Regierung vermeidet demonstrative Töne. Kurzfristig zählt das medizinische Protokoll – langfristig entscheidet der Fortgang der Strafsachen über Bolsonaros Handlungsspielraum.

