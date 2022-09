US-Politikerin Pelosi lobt Baerbock: Hat "überzeugende Referenzen" und will den "Planeten retten"

Weiter berichtet RT DE: "Baerbock erklärte dies damit, dass es das "Ziel" des russischen Präsidenten Wladimir Putin sei, die "Demokratie selbst zu zerstören".

Auch die Energiekrise wurde thematisiert, und Pelosi lobte Deutschland dafür, das "Richtige" zu tun, da es sich von russischen Energielieferungen loslöse.

Großes Lob fand Pelosi auch für die deutsche Außenministerin selbst und ihre "so überzeugenden Referenzen". "Ich freue mich, eine junge Frau in dieser Machtposition zu sehen, die weiß, warum sie hier ist, die so überzeugende Referenzen hat und die den Planeten rettet, was wiederum eine Frage der Gesundheit ist – also saubere Luft, sauberes Wasser", so Pelosi."