Erfolgreicher Abschluss der Shandong-Konferenz zur Tourismusentwicklung 2021

Die Shandong-Konferenz 2021 zur Tourismusentwicklung wurde vom 22. bis 24. September erfolgreich in Yantai abgehalten. Die Eröffnungszeremonie der Konferenz "A Heartfelt Pledge of Love for Yantai", eine große originelle kulturelle Darbietung, war sehr beeindruckend. Die traumhafte Vorstellung von 1.000 Drohnen zeigte die charakteristischen kulturellen Elemente von Yantai und brachte ein wahres Wunderland in die Lüfte.

22 nationale, provinzielle und kommunale Medien sowie Yantai TV übertrugen die Veranstaltung live, die nach Angaben der Volksregierung von Yantai von mehr als 17 Millionen Menschen online verfolgt wurde. Während der Konferenz gab die Regierung der Provinz Shandong eine Reihe von Dokumenten heraus, um die Entwicklung der Tourismusindustrie mit Leitlinien und Maßnahmen zu fördern, darunter Maßnahmen zur Beschleunigung des Baus von wichtigen Kulturtourismusprojekten und zur Erleichterung effektiver Investitionen.

Eine der Hauptaktivitäten der Konferenz, das Internationale Küstenfreizeitforum 2021, war eine Diskussionsplattform mit dem Ziel, Yantai in eine fantastische Küstenstadt zu verwandeln. Im Rahmen dieses Forums wurden Maßnahmen ergriffen wie die Einrichtung des einzigen vom Ministerium für Kultur und Tourismus unterstützten Datenzentrums für Küstenfreizeit in China, die Veröffentlichung des chinesischen Berichts über die Wettbewerbsfähigkeit der Küstenfreizeitstädte, die Erstellung der Liste der 10 lebenswertesten Städte und der 10 aufstrebenden Küstenfreizeitstädte sowie die Gründung der Coastal City Tourism Alliance, um die Entwicklung der Küstenstädte voranzutreiben. Darüber hinaus wurden auf der Konferenz vier Besuchsprojekte zum Thema "All The Way To Yantai, the Coastal Wonderland" durchgeführt und die Chaoyang Street in Yantai Mountain als Schwerpunktstadtteil ausgewählt. Darüber hinaus wurden zwei zweitägige Touren zum Thema "Love for Traveling in Wonderland" (Liebe für Reisen im Wunderland) entwickelt, bei denen klassische Sehenswürdigkeiten integriert, neue Projekte entwickelt und ein spektakuläres Nachttour-Erlebnis eingebaut wurden.

Die Organisatoren waren bestrebt, die Stadt zu beleben, indem sie die Veranstaltung so nahtlos wie möglich organisierten. Auf diese Weise wurde die Konferenz zu einem kulturellen und touristischen Fest, das die einzigartigen Merkmale von Shandong hervorhob, das Image von Yantai präsentierte, den Zeitgeist verkörperte und die rasante Entwicklung förderte. Es war eine wirklich beeindruckende und aufregende Veranstaltung, die die Leidenschaft, Gastfreundschaft und Offenheit von mehr als 7,1 Millionen Menschen in Yantai deutlich machte. Yantai steht an der Spitze der chinesischen Reform- und Öffnungspolitik und beeindruckte die Welt erneut als Kernstück der neuen Wachstumsmotoren.

Als nächstes wird Yantai den Erfolg dieser Veranstaltung als neuen Ausgangspunkt nehmen und den Einfluss der Konferenz voll ausschöpfen. Yantai wird auch die Leitprinzipien umsetzen, indem sie sich beispielsweise auf das Arbeitssystem 1+233 des städtischen Komitees und die 12335 zentralen Ideen für den Städtebau beruft, ein umfassendes Dreijahres-Aktionsprogramm für die Entwicklung der Kulturtourismusbranche auf hohem Niveau auflegt, die Schaffung der Industriekette für die Entwicklung von Kultur und Tourismus beschleunigt und den Aufbau einer dynamischeren Stadt der Kultur und des Hochleistungstourismus vorantreibt. Erreicht werden soll dies durch die Konzentration auf relevante Projekte zur Stärkung der Wachstumsmotoren, die Entwicklung besserer Produkte zur Förderung des Konsums in der Branche, die Betonung der Fusion der gesamten Branche, die Verstärkung des Marketings zur Verbesserung des Images von Yantai und die Stärkung der Dienstleistungen zur Verbesserung der Qualität in allen Bereichen.

Quelle: The People's Government of Yantai (ots)